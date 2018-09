Stiri pe aceeasi tema

- Peste 6,858 milioane de sosiri au fost inregistrate in structurile de primire turistica din Romania in primele sapte luni ale acestui acest an, in crestere cu 3,8% fata de perioada similara din anul trecut, 76,8% fiind ale turistilor romani, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Cele…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a lansat in dezbatere publica proiectul Legii pensiilor, care urmareste eliminarea inechitatilor dintre cei care au cotizat egal si primesc pensii diferite, dar si dintre barbati si femei, asa cum se intampla in prezent. Deoarece pensiile vor fi dublate, bugetul…

- Potrivit unui studiu publicat de cotidianul american The Washington Post, in Romania doar 1% din populatie se incadreaza in standardele globale ale clasei de mijloc. Statisticile nationale ridica aceasta pondere spre 10%, insa arata si saracia care afecteaza o treime din gospodarii. Expertul Homi Kharas…

- Institutului National de Statistica (INS), conform datelelor prezentate vineri, ne informeaza ca produsele de morarit si panificatie, uleiul si pestele proaspat s-au scumpit cel mai mult in decursul lunii iulie fata de iunie, la fel si tarifele pentru biletele de avion si cele pentru servicii de apa…

- Romania a inregistrat anul trecut cel mai mic pret la gazele naturale destinate consumatorilor casnici, din randul tarilor membre ale Uniunii Europene, potrivit datelor publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Pentru prima data, Eurostat a publicat preturile pentru gaze naturale…

- Romania are o problema cu migrația populației din județele sarace catre cele bogate sau in afara țarii pentru satisfacerea nevoilor de zi cu zi. Unul dintre motivele pentru care s-a ajuns aici este reprezentat de modul in care sunt organizate producția și investițiile din fiecare județ, reiese dintr-o…

- Un clasament realizat de revista Forbes la inceputul anului stabilea cele mai atractive 40 de orașe din Romania pentru afaceri. Au fost luate in calcul cifre oficiale ale Institutului Național de Statistica cum ar fi Produsul Intern Brut, salariul mediu, ...

- Numarul elevilor si studentilor din Romania este de 3,57 milioane, iar cel al personalului didactic, de 236.200, de unde rezulta ca un invatator sau profesor se ocupa, in medie, de 15 scolari, potrivit datelor Institutului National de Statistica.