Stiri pe aceeasi tema

- In fata unei actualitati anxioase si deprimante (pandemia de COVID-19, razboiul din Ucraina, criza economica), o mare parte a publicului a ales sa evite jurnalele de stiri, potrivit unui studiu publicat ieri, relateaza AFP, preluata de Agerpres. „Aceste rezultate reprezinta o adevarata provocare pentru…

- Persoanele care au avut COVID in timpul primului val al pandemiei nu și-au imbunatațit raspunsul imunitar in cazul in care se infecteaza ulterior cu Omicron, potrivit unui studiu realizat pe persoane triplu vaccinate. Experții spun ca, deși cele trei doze de vaccin ajuta la protejarea persoanelor impotriva…

- Controlul asupra Severodonetk este acum impartit in jumatate intre fortele ucrainene si cele rusesti, a anunțat duminica, Serghei Haidai, guvernatorul regiunii Luhansk, citat de Reuters . Dupa ce in jur de 70% din oraș cazuse la mijlocul saptamanii in mainile rușilor, ucrainenii au reușit sa-și recaștige…

- Romania va dona Curții Penale Internaționale 100 de mii de euro pentru a sprijini anchetarea crimelor comise de Armata Rusa in Ucraina. Decizia vine dupa ce ieri, Consiliul European a decis sa ajute investigatorii ucraineni cu bani și echipamente pentru a ajuta la descoperirea victimelor ucise și stabilirea…

- Oamenii de știința au folosit probe de la pacienți supuși unor operații chirurgicale și au gasit particule de plastic in 11 cazuri din 13, arata un studiu recent citat de The Guardian. Cel mai frecvente au fost microparticulele de polipropilena, și de tereftalat de polietilena sau PET, folosite in ambalaje…

- 50 de țari obțin ceva mai mult de o zecime din energie din surse eoliene și solare, potrivit cercetarilor Ember Global’s Electricity Review privind clima și energia, transmite BBC. Odata cu revenirea economiilor dupa pandemia de covid-19, cererea de energie electrica a crescut intr-un ritm record. Potrivit…