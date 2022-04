Studiu UMF Cluj despre efectele războiului: Tulburările pe care le prezintă mulți români Universitatea de Medicina și Farmacie din Cluj deruleaza in prezent un studiu privind nivelul de stres al romanilor indus de razboiul din Ucraina și modul lor de adaptare. Studiul, coordonat dr. Catalina Crișan, medic psihiatru, șef de lucrari, se desfașoara pe o perioada de doua luni pe un eșantion format din 1.500 de persoane, pana acum colectandu-se raspusuri de la 380 de persoane la intrebarile formulate de specialiști ai UMF Cluj. Conflictul militar dintre Rusia și Ucraina, inceput in data la 24 februarie, reprezinta un stres major. El a facut deja un numar foarte mare de victime, care este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Un studiu UMF Cluj, inca in desfașurare, urmarește cat de afectați sunt romanii de razboiul din Ucraina. Medicul psihiatru Catalina Crișan explica ce mecanisme de adaptare folosesc romanii in aceasta perioada, dar și cat de anxioși devin din cauza conflictului armat.

