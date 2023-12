Studiu: Turiştii britanici, americani şi bulgari, cei mai interesaţi de Bucureşti Analiza a fost efectuata pe 355.000 de cautari specifice pe platforma web si peste 5 milioane de accesari ale postarilor de pe conturile sociale asociate. Daca Marea Britanie si Statele Unite nu constituie o surpriza, acestea regasindu-se anual in topul tarilor din care se efectueaza cautari relevante despre atractiile turistice din Bucuresti, Bulgaria este o tara care a inceput sa genereze cautari consistente relativ recent, intrand in Top 3 pe intregul an. Ce cauta despre Bucuresti turistii straini dupa tara de provenienta Turistii britanici au cautat cel mai mult: Bucharest Christmas Market,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

