Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile din Australia sunt departe de a fi stinse, iar flacarile s-au apropiat zilele acestea de capitala Canberra, insa pana acum pompierii au reusit sa le faca fata, relateaza Reuters.Focul a fost intensificat de vanturi puternice si temperaturi in crestere si s-a apropiat de suburbiile capitalei…

- Oamenii de știința au subliniat, in urma analizarii a 57 de studii, ca nu exista niciun dubiu ca schimbarile climatice stau la baza izbucnirii și raspandirii incendiilor de vegetație, ca raspuns la afirmațiile Guvernului australian ca nu exista nicio legatura intre cele

- Australia va trebui sa astepte pana in luna martie pentru a beneficia de ploi suficient de abundente care sa amelioreze vremea secetoasa ce a alimentat incendiile devastatoare de vegetatie, a precizat joi Biroul de meteorologie australian, citat de Reuters si agerpres.ro.

- Jucatoarea slovena Dalila Jakupovic a fost forțata sa abandoneze partida disputata in calificari la Australian Open din cauza fumului provocat de incendiile de vegetație care afecteaza orașul Melbourne, informeaza Business Insider, citat de digi24.ro.

- In ultimele zile, imagini devenite virale in care pot fi vazuti koala insetati si epuizati care beau apa din sticle oferite de ciclisti sau de soferi au generat un interes imens la nivel mondial cu privire la impactul incendiilor de vegetatie din Australia asupra animalelor salbatice. ''Cei mai afectati…

- Trei persoane au fost puse sub acuzare pentru ca ar fi aprins focul in weekend in statul australian New South Wales, cel mai afectat de incendiile de vegetatie din Australia, transmite luni DPA.Statele din sudul si estul Australiei se confrunta de cateva luni cu incendii de vegetatie care…

- Australia a inregistrat in noiembrie cea mai scazuta cantitate de precipitatii pentru aceasta luna, a anuntat joi biroul meteorologic din aceasta tara afectata de incendii devastatoare de vegetatie, agravate de conditiile de seceta prelungita, potrivit Reuters. In luna noiembrie, pe intreg teritoriul…

- Incendiile din Indonezia care au generat un val gros de fum deasupra Asiei de Sud-Est in acest an au distrus cel putin 1,6 milioane de hectare, cu precadere terenuri degradate si turbarii bogate in acumulari de carbon, potrivit datelor prezentate luni de un reputat centru stiintific, informeaza Reuters.…