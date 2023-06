Stiri pe aceeasi tema

- Un vaccin experimental pe baza de ARNm de la Moderna Inc și Merck & Co a redus riscul ca cel mai mortal cancer de piele sa se raspandeasca cu 65% fața de tratamentul doar cu o imunoterapie, intr-un studiu aflat in stadiu intermediar, au anunțat luni companiile.Avand in vedere aceste date și datele…

- O pastila luata o data pe zi reduce riscul de a muri din cauza cancerului pulmonar la jumatate, conform rezultatelor „impresionante" si „fara precedent" ale unui studiu global de zece ani. Administrarea medicamentului osimertinib dupa o interventie chirurgicala a redus dramatic riscul de deces al pacientilor…

- Cercetatori australieni au descoperit un mecanism cheie in sistemul imunitar al organismului care ajuta la controlul raspunsului inflamator la infectii. Descoperirea ar putea ajuta la deschiderea drumului pentru terapii mai bine tintite intr-o serie de afectiuni autoimune si boli neuroinflamatorii.…

- Cercetatorii francezi au pus la punct un algoritm capabil sa detecteze zona responsabila de crize in cazul pacienților cu epilepsie. Un caștig de timp foarte important pentru unii pacienții in cazul carora intervenția chirurgicala este ultima soluție, transmite 20 Minutes. Epilepsia este o boala cronica…

- Un grup de paleopatologi și experți medicali din Germania, SUA și Italia au descoperit ca copiii din Egiptul Antic sufereau adesea de anemie. Cercetatorii au efectuat tomografia computerizata a intregului corp la 21 de mumii de copii (cu virste cuprinse intre 1 și 14 ani). In același timp, ei au gasit…

- Crizele hemoroidale, deși sunt o afecțiune benigna, pot afecta semnificativ viața de zi cu zi. In prezent, exista numeroase metode de gestionare a crizelor hemoroidale, de la creme și medicamente la intervenții chirurgicale, și este recomandata, de asemenea, adoptarea unor masuri legate de stilul de…

- Potrivit unui nou studiu, persoanele care dorm mai puțin de cinci ore pe noapte au cu 74% șanse mai mari sa dezvolte boala arteriala periferica (PAD), comparativ cu cele care dorm șapte-opt ore. Peste 200 de milioane de persoane la nivel mondial sufera de boala arteriala periferica (PAD), in cazul in…

- Eritritolul, un indulcitor utilizat pe scara larga, ar favoriza formarea cheagurilor de sange, crescand riscul de AVC si de infarct, arata un studiu recent, publicat in revista Nature Medicine. Folosit in special de diabetici, eritritolul este preferat altor indulcitori pentru ca are aport caloric scazut…