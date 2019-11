Studiu: Tot mai multi romani si-ar dori sa aiba ochi albastri sau verzi. Ce solutii au gasit Ochii raman una dintre trasaturile esentiale atunci cand descriem fizicul unei persoane. In functie de cultura, personajele din media, cat si factorul genetic, anumite culori sunt mai atractive decat altele in diverse parti ale lumii.



Un studiu realizat de optica Videt.ro arata care sunt cele mai cautate culori de ochi pe Google in Romania, pana la care sunt cele mai cumparate culori de lentile estetice pentru modificarea culorii irisului, dar mai ales care sunt motivele principale pentru care anumite culori sunt considerate atractive in randul romanilor, iar altele nu.



Cele…

Sursa articol si foto: business24.ro

