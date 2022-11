Studiu: Tinerii din România, interesați de salariu dar și de siguranță socială, îngrijorați de stres și perspective economice Asociația Politeia lanseaza studiul Tinerii și piața muncii din Romania. Provocari, așteptari și cunoașterea drepturilor la locul de munca, un material care și-a propus analiza dificultaților cu care se confrunta tinerii pe piața muncii și cat de informați sunt despre drepturile lor la locul de munca.Un sondaj realizat in perioada iunie-iulie 2022 pe un eșantion de 1500 de persoane cu varsta intre 16 și 34 de ani arata faptul ca, pentru tineri, cele mai importante aspecte in alegerea unui loc de munca sunt beneficiile financiare, stabilitatea locului de munca (contract de munca pe perioada nedeterminata),… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

