- Desi legumele sunt benefice pentru starea de sanatate, consumul lor in cantitati mari, daca nu este insotit si de alti factori, nu este suficient pentru a reduce riscul de infarct sau de accident vascular cerebral, au anuntat autorii unui studiu de amploare desfasurat in Marea Britanie, informeaza…

- Consumul excesiv de alcool dauneaza grav sanatatii, dar câteva pahare pe saptamâna? Un nou studiu major din Marea Britanie sugereaza ca pâna si consumul unei cantitati de bauturi alcoolice situata sub nivelul recomandat este asociat cu un risc ridicat de dezvoltare a unor probleme…

- Consumul excesiv de alcool dauneaza grav sanatatii, dar cateva pahare pe saptamana? Un nou studiu efectuat pe baza unui set vast de date din Regatul Unit sugereaza ca pana si consumul unei cantitati de bauturi alcoolice situata sub nivelul recomandat in prezent in Marea Britanie este asociat cu un risc…

- Un nou studiu, despre care cercetatorii spun ca este primul de acest gen, spune ca retina poate fi capabila sa ne ofere o modalitate usoara, neinvaziva de a determina varsta biologica adevarata a corpului uman, care poate sau nu oglindi varsta cronologica. Studiul a analizat peste 130.000…

- S-au zvonit multe lucruri despre Florin Salam, mai ales ca ar avea grave probleme de sanatate, astfel ca fanii au fost profund speriați. Ei bine, dupa ce a ieșit din lumina reflectoarelor pentru o perioada, fiica lui, Betty Stoian, a facut noi declarații despre cum se simte celebrul manelist dupa pauza…

- Prima platforma locala de informare privind calitatea vietii romanilor arata ca principalii factori care determina calitatea vietii romanilor sunt familia si prietenii (90%), starea de spirit (90%), starea fizica (88%) si stima de sine (88%).

- Consumul de cafea sau ceai este asociat cu un risc mai mic de AVC (accident vascular cerebral) si dementa, potrivit unui studiu efectuat pe persoane sanatoase cu varsta cuprinsa intre 50 si 74 de ani, publicat recent in revista cu acces deschis PLOS Medicine. Consumul de cafea a fost, de asemenea,…