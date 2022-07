Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 153. Guvernul Olaf Scholz a acuzat, luni seara, Rusia ca invoca "pretexte" pentru a forta Occidentul sa nu mai sustina militar Ucraina, subliniind ca decizia de reducere a fluxului de gaz este "politica", fara a avea cauze tehnice.

- Fostul presedinte polonez Lech Walesa considera ca securitatea globala ar putea fi asigurata printr-o „revolta a popoarelor anexate de catre Rusia” și sugereaza ca populația acestei țari ar trebui sa fie redusa la „mai putin de 50 de milioane de locuitori!”, scrie news.ro . Intr-un interviu acordat…

- Andrei Guruliov, un aliat al lui Putin, sugereaza ca Rusia ar trebui sa amenințe SUA cu rachete supersonice pentru a sili Occidentul sa accepte condițiile Moscovei legate de Ucraina. Andrei Guruliov, un membru al Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus, n. red.), a declarat ca Moscova ar…

- Moscova a acuzat natiunile occidentale ca blocheaza negocierile de pace cu Ucraina, prelungind astfel razboiul, informeaza duminica dpa.Acum este momentul cand tarile occidentale pariaza totul pe continuarea razboiului, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, la televiziunea rusa.Potrivit…

- Un tanar IT-ist care a renunțat sa protesteze, dar a rupt legaturile cu tatal sau pentru ca acesta susține acțiunile Kremlinului. Și un artist de peste 60 de ani care continua sa iasa in strada, deși a fost arestat de doua ori, iar fiul sau este in inchisoare. Libertatea prezinta doua perspective asupra…

- Arsenalul de sanctiuni impus de Europa Rusiei pentru a-i slabi economia si a-l obliga pe Putin sa opreasca razboiul din Ucraina vor incepe sa-si faca simtite efectele astfel incat pana la urma Moscova va ajunge sa ravneasca la bunurile interzise, esentiale pentru armata si economie, relateaza Politico.

- „Unii dintre noi s-au saturat de oamenii care promoveaza litera Z, dar, din pacate, va trebui sa locuim impreuna și sa ne aruncam in abisul economic impreuna”, spune o rusoaica, intr-un interviu pentru Libertatea. Ca mulți alții, femeia considera ca sancțiunile economice sunt un rau necesar. Intr-un…

- Invazia Rusiei in Ucraina a remodelat piața globala a petrolului, furnizorii africani intervenind pentru a satisface cererea europeana, iar Moscova, afectata de sancțiunile occidentale, profitand din ce in ce mai mult de transferurile riscante de la nava la nava ale țițeiului sau in Asia. Rusia va fi…