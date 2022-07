Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene au elaborat masuri menite sa faca fata unei crize de aprovizionare dupa invazia Rusiei in Ucraina. UE s-a bazat pe Rusia pentru aproximativ 40% din gazele necesare inainte de razboi – ajungand la 55% in cazul Germaniei. Ca raspuns la criza energetica, unele state…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reafirmat solidaritatea cu Ucraina si partenerii europeni amenintati de Rusia. Ea a subliniat, miercuri, intr-o interventie video la Forumul EUROSFAT 2022, ca Ucraina este un stat suveran. Ursula von der Leyen a atras atentia ca tentativele Rusiei…

- Peste 620 de mii de ucraineni sunt acum deconectați de la civilizație: fara curent electric, fara internet, fara apa calda și fara mass-media, dar la iarna va fi mult mai greu, scrie publicația ucraineana „ Ekonomicina pravda ”. Președintele Volodimir Zelenski trage deja un semnal de alarma privind…

- NATO ar putea renunța la angajamentul sau de nedesfașurare de forțe in Europa de Est și Centrala dupa inceperea operațiunii militare a Rusiei in Ucraina. O afirma secretarul general adjunct al alianței Mircea Geoana, relateaza TASS. Potrivit acestuia, Rusia și-a incalcat obligația de a nu-și ataca vecinii…

- Cheltuielile militare globale au depasit pentru prima data 2.000 de miliarde de dolari pe an si se pare ca vor creste si mai mult, pe masura ce tarile europene isi intaresc fortele armate ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina, scrie Bloomberg, citat de Ziarul Financiar. In 2021, tarile au cheltuit…

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit semnificativ in jos estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 4,8% cat estima in toamna pana la 2,2%, arata raportul „World Economic Outlook”, publicat marti de institutia financiara internationala. Conform noilor prognoze ale…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Nicolae Ciuca au vizitat, miercuri, impreuna cu prim-ministrul Belgiei – Alexander De Croo, Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu. „Romania a acționat rapid și eficient. (…) Vom continua eforturile noastre pentru a raspunde robust la orice provocare sau amenințare…

- „Ne-am intalnit cu președintele Zelenski pe holurile intunecate ale centrului sau de comanda din capitala Ucrainei, Kiev. Este o fortareața, aglomerata cu trupe, mitraliere, mine, explozibili și multe altele”, spune un jurnalist.Jurnalist: Sunteți in siguranța aici?Volodimir Zelenski: Da, sunt bine.…