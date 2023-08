Stiri pe aceeasi tema

Romanii au facut cumparaturi online de aproape 7 miliarde de euro in 2022, din care mai mult de jumatate reprezinta imbracaminte si electronice, potrivit datelor raportului eBook eCommerce Growth Strategies realizat de Limitless Agency și citat de Ziarul Financiar. Astfel, venitul mediu per utilizator…

- Romanii au facut cumparaturi online de aproape 7 miliarde de euro in 2022, din care peste 50% reprezinta cheltuieli pe articole vestimentare și electronice, potrivit unui raport Limitless Agency.

- Zeci de oameni din Cluj s-au ingramadit la un depozit de mobila care anunțase reduceri foarte mari. Oamenii au fugit, la propriu, sa achiziționeze cat mai repede piesele, unele canapele avand prețul chiar și de 50 de lei. Coada imensa de afara s-a revarsat in depozitul de mobila imediat ce s-a deschis…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, luni, ca a solicitat o analiza și un raport de la Casa Naționala de Asigurari de Sanatate dupa ce s-au inregistrat deja peste 8 milioane de zile de concedii medicale. „Exista, și am aflat și eu, in ședința de Guvern, și aveam anumite semnale pana acum și aștept un…

- ”Piata de ecommerce din Romania devine tot mai puternica in Europa de Sud-Est, cu o crestere mai rapida decat media globala, de 16,6% pe an, ajungand astfel la o valoare totala de 10 miliarde de euro pana in 2025”, potrivit datelor din eBook eCommerce Growth Strategies, cel mai mare raport de date si…

- In Romania la 30 decembrie 2022 existau 85 de furnizori de televiziune si 7,9 milioane de abonati, din care 6,6 milioane urmaresc programele TV prin cablu, iar 1,2 milioane prin satelit, arata datele unui raport realizat de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM).…

- Doi producatori de baterii pentru vehicule electrice planuiesc sa cheltuie aproximativ 10 miliarde de euro pentru fabrici din Europa, dupa ce Europa a relaxat regulile privind ajutorul de stat pentru proiectele din industria ecologica in incercarea de a castiga cursa de subventii cu SUA, transmite Reuters.Ambele…

- ”Flanco a incheiat primul trimestru al anului cu vanzari de peste 300 de milioane de lei, in crestere cu 40% fata de aceeasi perioada a anului anterior. Comparativ, in 2023, piata produselor electro-IT a crescut in valoare cu aproximativ 10%”, anunta compania. Categoriile de produse cu cresteri importante…