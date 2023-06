Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, seful Tesla, a preluat joi primul loc in clasamentul averilor mondiale, inaintea lui Bernard Arnault, CEO-ul LVMH, potrivit datelor Bloomberg. Elon Musk devine din nou cel mai bogat om din lume joi, 1 iunie, inaintea lui Bernard Arnault si Jeff Bezos, potrivit datelor de la Bloomberg Billionaires…

- Pierderile economice globale din 2022 cauzate de dezastre naturale au atins valoarea de 313 miliarde de dolari, cu 4% peste media secolului 21, in timp ce companiile de asigurari au acoperit 132 de miliarde de dolari, arata rezultatele studiului global "Vreme, clima si catastrofe", realizat de unul…

- Compania cu sediul in New Jersey a declarat ca intelegerea propusa, care are inca nevoie de aprobarea unei instante de faliment, “va rezolva in mod echitabil si eficient toate cererile de despagubire care decurg din litigiile privind talcul cosmetic”. Daca va fi aprobata de instanta si de o majoritate…

- Ford Motor se asteapta ca divizia sa de vehicule electrice sa piarda 3 miliarde de dolari in acest an, dar reprezentanții companiei susțin ca este pe cale sa atinga o marja inainte de impozitare de 8% pana la sfarsitul anului 2026.Pierderea anticipata a fost dezvaluita joi, la un briefing…

- LDC, care este prezent si in Romania, ai carui rivali includ ADM, Bunge si Cargill, a raportat un profit net al grupului de putin peste 1 miliard de dolari, fata de 697 de milioane de dolari cu un an mai devreme. Vanzarile nete au crescut cu aproape 21%, la 59,9 miliarde de dolari, de la 49,6 miliarde…