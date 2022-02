Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatori israelieni au descoperit in celulele umane un sistem biologic de control ce inhiba dezvoltarea cancerului, a anuntat duminica Universitatea Ben Gurion (BGU) din sudul Israelului, informeaza agentia Xinhua. Descoperirea ar putea conduce spre o noua clasa de medicamente oncologice mai eficiente,…

- Aristotel a susținut ca (pe Pamânt) natura uraște un vid dar în ultimele 2.000 de ani știința a evoluat considerabil așa ca acum știm ca, de fapt, ceea ce natura uraște este ordinea (iar mama natura nu intra în concediu de Craciun). Chiar și de sarbatori, legile fizicii ne pot strica…

- Potrivit unui recent studiu, publicat in Proceedings of the National Academy of Sciences, ar fi necesara doar o picatura de sange pentru a detecta cancerul pulmonar. Studiul nostru demonstreaza potențialul de dezvoltare a acestei metode de depistare sensibila pana la depistare precoce a cancerului pulmonar.…

- Un studiu arata ca de la inceputul pandemiei de COVID si pana acum, circa 26.000 de tone de deseuri plastice au ajuns in oceanele lumii. Spitalele produc cele mai multe deșeuri, scrie Mediafax. Un studiu publicat saptamana aceasta in Proceedings of the National Academy of Sciences, arata ca…

