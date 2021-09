Stiri pe aceeasi tema

- Agnes Buzyn, fost ministru al Sanatatii in Franta, a fost pusa sub acuzare, vineri seara, in investigatia privind gestionarea pandemiei de coronavirus, afirma surse judiciare citate de cotidianul Le Figaro, noteaza mediafax. Agnes Buzyn a fost audiata vineri la Curtea de Justitie a Republicii…

- Un produs incredibil se crede ca poate stopa pandemia de coronavis. Specialiștii din Spania lucreaza intens la el. Despre ce este vorba și cum trebuie sa funcționeze? Iata mai multe detalii din partea cercetatorilor! Ce produs poate stopa pandemia de COVID-19? Specialiștii din Spania lucreaza la el…

- Pandemia a creat un nou tip de turist: angajatul care munceste de la distanta, de la malul oceanului sau poalele muntelui. Așa ca agențiile de turism și-au adaptat ofertele și vin cu pachete speciale pentru cei care pot lucra de oriunde. Mai ales ca cererea este din ce in ce mai mare.

- Studiile arata ca 60% dintre noi ne-am schimbat modul in care facem cumparaturi in timpul pandemiei și se pare ca suntem mult mai atenți la modul in care ne organizam vizitele la magazine. In plus, comandam din ce in ce mai multa mancare acasa, facem din ce an ce mai multe cumparaturi online și suntem…

- Pandemia a schimbat preferintele managerilor romani privind beneficiile extra salariale. Potrivit unui barometru de opinie realizat de EXEC-EDU, anul trecut cele mai cautate beneficii au fost programul de lucru flexibil, precum si asigurarea si servicii medicale gratuite.

- Primarul așteapta sugestii de la cetațeni cu privire la modul in care iși doresc sa arate spațiile verzi. Pentru ca se poate și mai bine. Ioan Turc a postat pe pagina sa de facebook: ,,Avem o mai mare grija pentru aranjamentele florale din municipiu și vom merge pe aceasta linie și in anii viitori.Felicitam…

- De la debutul pandemiei, 1 din 3 romani nu s-a mai simțit in siguranța la job și peste 30% se simt epuizați dupa aceasta perioada. Aproape 70% dintre romani au petrecut peste 6 ore muncind cu ajutorul tehnologiei in ultimul an și jumatate, 1 din 3 romani declarand ca a petrecut peste 8 ore zilnic […]…

- Deputatul Cristian Brian, USR PLUS Maramureș aduce modificari la Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale. Anumite practici vor fi pedepsite prin lege! „Pretinderea contribuțiilor financiare la fondul școlii sau al clasei va fi pedepsita cu amenda Azi am depus proiectul de lege prin care ne dorim sa…