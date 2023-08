Stiri pe aceeasi tema

- Asa-numitele paie de baut ‘ecologice’ contin substante chimice ‘permanente’ si potential toxice si este posibil sa nu fie mai bune pentru mediul inconjurator comparativ cu paiele din plastic, au atras atentia cercetatorii, relateaza vineri DPA/PA Media. Substante chimice ‘permanente’, potential daunatoare…

- Opt din zece companii (83%) declara ca nu ar fi pregatite pentru data de 1 ianuarie 2024 ca data de incepere a emiterii facturilor prin sistemul RO e-Factura, in timp ce doar 17% afirma ca sunt pregatite, conform unei companii de consultanta. EY Romania a organizat marti un webinar pe agenda caruia…

- Șoferii romani stau cel mai prost cu rabdarea - aceasta este concluzia unui studiu internațional realizat de un site de profil. Cercetarea arata și ca Romania are cel mai stresant trafic pentru șoferii incepatori.

- Agricultorii pot participa in perioada 24-29 august curent, la o vizita de studiu in Republica Ceha, organizata pentru cei care sunt orientați spre obținerea produselor alimentare ecologice. Apelul este deschis pina la data de 11 august curent. Beneficiarii vizitei de studiu vor fi selectați in baza…

- Increderea in evolutia economiei a inregistrat o crestere la 15%, fata de 3%, in decembrie 2022, in timp ce proportia celor care anticipeaza o deteriorare s-a redus la jumatate, de la 79% la sfarsitul anului trecut, la 43% in prezent, conform celui mai recent studiu Deloitte Central Europe Private Equity…

- Veste buna pentru tinerii maramureșeni care vor sa urmeze cursurile universitare de licența, la programul de studiu Asistența medicala generala, oferite de Universitatea de Medicina și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca. Incepand cu data de 1 septembrie 2023, se da startul inscrierilor pentru programul…

- Studiu bookingham.ro Potrivit EuroNews, Romania e in top 5 țari din Europa unde se muncește cel mai mult, dupa Grecia, Serbia, Muntenegru și Turcia. Datele arata ca in 2022 romanii au lucrat in medie 39,7 ore/saptamana, la polul opus fiind Danemarca și Germania, cu 34,6 ore lucrate saptamanal. In acest…

- Principalul suspect in acest caz este partenerul de viața al femeii, un barbat cu cațiva ani mai in varsta, care inca nu a fost gasit de catre polițiști. Vecinii susțin ca acesta a parasit Romania la scurt timp dupa comiterea crimei, acum cateva saptamani, scrie Observator.Polițiștii au fost sesizați,…