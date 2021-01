Studiu: oamenii săraci vor avea nevoie de 10 ani pentru a recupera pierderile cauzate de pandemie Un raport al organizației caritabile Oxfam arata ca cei mai bogați oameni ai planetei și-au recuperat deja pierderile cauzate de pandemie, pe cand oamenilor saraci le va lua un deceniu. Raportul „Virusul Inegalitații”, realizat de Oxfam, arata ca cei mai bogați zece oameni din lume și-au crescut averea cu 500 de miliarde dolari de la inceputul pandemiei. Totodata, pandemia a dus și la cea mai mare criza de locuri de munca din ultimii 90 de ani, sute de milioane de oameni fiind acum fara loc de munca. Calculele din raport au fost facute in caza listei de miliardari din topul Forbes, folosind date… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

"Averea combinata a celor mai bogati 10 oameni din lume s-a marit cu 500 de miliarde de dolari de la debutul pandemiei, o suma mai mult decat suficienta pentru a plati vaccinurile pentru Covid-19 pentru toata lumea si pentru a se asigura sa nimeni nu este impind in saracie de pandemie", afirma Oxfam…

