Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința din Spania au descoperit ca o molecula naturala, numita Quercitina, poate anihila noul coronavirus. Aceasta funcționeaza ca un inhibitor al Sars-CoV-2, acționand asupra uneia dintre proteinele cheie pentru multiplicarea agentului patogen. Quercitina este prezenta in cantitati abundente…

- Oamenii de știința din Spania au descoperit ca o molecula naturala, numita Quercitina, poate anihila noul coronavirus, noteaza Digi24.ro.Aceasta funcționeaza ca un inhibitor al Sars-CoV-2, acționand asupra uneia dintre proteinele cheie pentru multiplicarea agentului patogen. Astfel, noile…

- Oamenii de știința din Spania au descoperit ca o molecula naturala, numita Quercitina, poate anihila noul coronavirus. Aceasta funcționeaza ca un inhibitor al Sars-CoV-2, acționand asupra uneia dintre proteinele cheie pentru multiplicarea agentului patogen.

- Quercitina, un compus natural care se gaseste in anumite fructe si legume actioneaza ca un inhibitor specific al coronavirsului SARS-CoV-2. Motivul este ca substanta destabilizeaza 3CLpro, o proteina care sta la baza replicarii agentului patogen, arata un studiu publicat in Jurnalul International de…

- Ziarul Unirea Persoanele infectate cu coronavirus și simptome neurologice au un risc mai mare de a suferi un atac cerebral – STUDIU Oamenii de știința americani considera ca pacienții cu COVID-19 și prezinta și simptome neurologice au un risc mai crescut de-a face un accident vascular cerebral. Cercetatorii…

- Circulația Covid-19 iși reia cursul in anumite zone. Fața de aceasta revenire, țarile afectate de epidemie intaresc masurile de protectie, in special prin impunerea purtarii maștii. In anumite regiuni masca este obligatorie chiar si in aer liber, daca este vorba de zone foarte aglomerate. Franta, Spania,…

- Oficiul Național pentru Statisctica (ONS) din Marea Britanie a dezvaluit ca doar 22% dintre pacienții infectați cu Sars-CoV-2 au simptome. Restul de aproape 80% sunt asimptomatici.Datele ingrijoratoare din Marea Britanie arata gravitatea situației in care ne aflam.

- Ziarul Unirea FOTO| „Tarabele Cu Bine” la Alba Iulia: Legume și fructe gratuite, in piața din centrul municipiului, pentru oamenii nevoiași Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, viceprimarul cu atribuții de primar Voicu Paul anunța ca de de marți, 7 iulie, cetațenii mai nevoiași ai orașului pot gasii…