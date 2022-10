Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia va primi ajutor de la Marea Britanie, Germania si Franta pentru a patrula marile din jurul platformelor sale de petrol si gaze, pe fondul suspiciunii scurgerile din conductele Nord Stream de la inceputul acestei saptamani au fost provocate de sabotaje, a declarat vineri prim-ministrul Norvegiei,…

- O tanara adoptata in Franta, dupa ce fusese gasita ratacita intr-un tren cand avea 4 ani si a fost luata la orfelinat, face un apel pentru a-si gasi parintii biologici.Ea a publicat anuntul pe pagina The never forgotten Romanian children - Copiii niciodata uitati ai Romaniei, creata special pentru astfel…

- Anularea de vineri a sute de zboruri va afecta circa 80.000 de calatori, transmite Reuters . Ryanair a anunțat ca va anula vineri 420 de zboruri din cauza unei greve a controlului traficului aerian din Franța, care va limita survolarile și va reduce la jumatate serviciile programate de Air France pe…

- Parisul va stinge luminile turnului Eiffel cu o ora mai devreme decat in mod obisnuit, va reduce temperatura apei in piscinele municipale si va amana incalzirea cladirilor publice in scopul economisirii energiei in iarna aceasta, a anuntat primarul orasului, potrivit Agentiei Reuters, preluata de Agerpres.…

- Mare parte din continentul european se confrunta de saptamani bune cu temperaturi extreme care afecteaza comunitațile, comerțul și biodiversitatea. Pompieri din toata Europa au venit in Franța pentru a ajuta la stingerea incendiilor, in timp ce Marea Britanie se confrunta cu o seceta severa. Incendii…

- Școala de vara de la Tușnad s-a transformat in acest an, din pacate, intr-o tribuna in care s-au proliferat mesaje incompatibile cu valorile Uniunii Europene și valorile umaniste la care am aderat ca societate. Discursul premierului Ungariei de la Baile Tușnad trebuie repudiat. Declarațiile care fac…

- Temperaturile ridicate au facut ravagii in toata Europa, mai cu seama in partea de Vest, acolo unde au fost inregistrate temperaturi foarte ridicate. In Marea Britanie și Franța, autoritațile au emis avertismente de caldura extrema, in timp ce nordul Spaniei a inregistrat luni temperaturi de 43 de grade…

- Vestul Europei se confrunta cu temperaturi sufocante marti, pe masura ce valul de caldura feroce se extinde spre nord. Expertii spun ca anumite zone din Franta se confrunta cu o „apocalipsa de caldura”, iar in nordul Spaniei s-au atins luni temperaturi de 43 de grade Celsius, potrivit BBC.