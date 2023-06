Studiu NASA: Cum afectează călătoriile spațiale creierul Cercetatorii americani au anunțat ca astronauții care au calatorit pe Stația Spațiala Internaționala (ISS) sau la bordul navetelor NASA in cadrul misiunilor cu o durata de cel puțin șase luni au prezentat o extindere semnificativa a ventriculelor cerebrale, spații in centrul creierului care conțin lichid cefalorahidian. Acest fluid incolor pluteste in interiorul si in jurul creierului si maduvei spinarii.Membrana arahnoida, care captușește creierul, indeplinește o dubla funcție de protecție impotriva șocurilor și de eliminare a reziduurilor. Cercetatorii au efectuat scanari cerebrale asupra unui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Depresia postnatala afecteaza cel puțin 15% dintre mame, dar studiile recente arata ca aproape tot atația barbați manifesta simptomele depresiei postnatale, insa nu se discuta aproape deloc despre asta. E bine sa incepem sa facem asta, pentru ca un copil are nevoie ca ambii parinți sa fie sanatoși și…

- Proteus Ocean Group este o organizație al carei co-fondator este Fabien Cousteau, nepotul celebrului explorator oceanic Jacques Cousteau, și dorește crearea unei construcții extraordinare, pe care o numesc „o stație spațiala subacvatica a oceanului”, care ar urma sa fie amplasata la aproximativ 20 de…

- Recent, s-a descoperit ca țanțarii adora mirosul floral al sapunului și al cosmeticelor cu esențe dulci și florale, așa ca iși aleg hrana in funcție de cat de intens este mirosul pe care il emanam. Insa exista un miros destul de comun in igiena personala care chiar le displace: parfumul nucii de cocos.…

- O echipa de cercetatori chinezi a evaluat recent cauzalitatea dintre flora microbiana umana si longevitate, constatand ca anumite tipuri de microbi sunt legati de cresterea sau descresterea sanselor de longevitate, a transmis agentia Xinhua, preluata de Agerpres. Desi studiile anterioare au reusit sa…

- Rusia nu va lasa fara raspuns aderarea Finlandei la NATO, ceea ce reprezinta o noua escaladare a relatiilor cu Alianta Nord-Atlantica, a declarat marti Kremlinul, promitand "contramasuri" si calificand extinderea Aliantei Nord-Atlantice drept o "atingere la securitatea" Rusiei, informeaza EFE si AFP,…

- Rusia nu va lasa fara raspuns aderarea Finlandei la NATO, ceea ce reprezinta o noua escaladare a relatiilor cu Alianta Nord-Atlantica, a declarat marti Kremlinul, promitand "contramasuri" si calificand extinderea Aliantei Nord-Atlantice drept o "atingere la securitatea" Rusiei, informeaza EFE si AFP,…

- Un studiu, publicat in Scientific Reports și preluat de New York Post, arata ca botoxul injectat in frunte ar putea sa modifice chimia creierului persoanelor respective, cu impact asupra modului in care acestea interpreteaza emoțiile celorlați. Concret, cand o persoana exprima bucurie sau furie, in…

- Persoanele care se confrunta cu o lovitura grava la cap pot suferi leziuni ale creierului, ceea ce duce la probleme cognitive pe termen lung, cum ar fi dificultați de memorie, de concentrare și de rezolvare a problemelor.Cercetatorii au reușit sa studieze aceasta problema la adulți, folosind scanari…