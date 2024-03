Stiri pe aceeasi tema

- O donație istorica de 1 miliard de dolari elimina taxele de școlarizare la un colegiu de medicina din New York. O donație istorica de 1 miliard de dolari va elimina complet taxele de școlarizare la Colegiul de Medicina Albert Einstein din New York.

- Studiile epidemiologice la om au asociat decalajul orar cronic, cunoscut si sub numele de disfunctie circadiana cronica, cu un risc crescut de cancer hepatic. Un studiu publicat recent in Statele Unite aduce primele dovezi in acest sens, informeaza News.ro. Un studiu recent condus de cercetatori de…

- Dinamica activitatii Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM uri aseaza Romania pe prima pozitie in UE in ceea ce priveste acordarea de garantii din surse guvernamentale, conform Agerpres.Studiul European Small Business Finance Outlook 2023 publicat la sfarsitul anului 2023 arata ca Romania…

- Prezența unui caine sau a unei pisici poate incetini declinul cognitiv la persoanele in varsta, care traiesc singure. A trai singur - ceea ce este cazul pentru aproximativ o treime dintre americani - este asociat cu un risc mai mare de demența.