Stiri pe aceeasi tema

- "Chiar si in cazul unei aparente eliminari (...) monitorizarea trebuie continuata, deoarece recrudescenta contaminarii este posibila chiar pana in 2024", apreciaza cercetatorii intr-un studiu publicat marti in revista Science, de unde a fost preluat de dpa. Marc Lipsitch, unul din conducatorii studiului…

- Cetațenii Statelor Unite ale Americii ar putea sa suporte masurile de distanțare sociale, cum ar fi cele de stat in casa și de inchidere a școlilor, pana in 2022 daca nu se gasește repede un vaccin, prevad oamenii de știința citați de CNN. O echipa de la Școala de Sanatate Publica T.H. Chan din cadrul…

- Testele COVID 19 au ieșit pozitive pentru 93 de bistrițeni, pana la aceasta ora. Dintre aceștia, 10 au decedat. La nivel național s-au inregistrat 337 noi cazuri in 24 de ore. Pana acum, 362 de romani au decedat și 1.217 s-au vindecat. Grupul de comunicare strategica a raportat statistica privind infecțiile…

- "Chiar si in cazul unei aparente eliminari (...) monitorizarea trebuie continuata, deoarece recrudescenta contaminarii este posibila chiar pana in 2024'', arata autorii studiului publicat in revista Science. Pandemia nu va lua sfarsit la vara Marc Lipsitch, unul din conducatorii cercetarii,…

- Guvernatorul statului american New York, actualul epicentru al epidemiei de COVID-19 in SUA, a anuntat luni prelungirea pana la 29 aprilie a masurilor de izolare, scrie Agerpres. Masuri ce impun, intre altele, inchiderea scolilor si suspendarea tuturor activitatilor "neesentiale". Guvernatorul a evocat…

- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru, a declarat ca pentru scenariul patru al epidemiei de coronavirus COVID-19 se are in vedere ca aceia care sunt afectati sa nu mearga in izolare daca au in familie persoane peste 65 de ani, ci sa ramana in carantina,...

- Circa 3.400 de persoane se afla, la aceasta ora, in izolare la domiciliu sau in carantina, in județul Bistrița-Nasaud. Conform informațiilor primite de la Direcția de Sanatate Publica Bistrița-Nasaud, in județ sunt la aceasta ora:– 173 persoane in carantina (au mai intrat in carantina 17 persoane)–…

- Adrian Streinu Cercel, șeful Spitalului Matei Balș, a vorbit, in exclusivitate pentru Observator Antena 1, la Alessandra Stoicescu, despre scenariul limitarii circulației in Romania, precizand ca „suntem destul de aproape”, avand in vedere ca „se așteapta la o creștere rapida a infecțiilor cu COVID-19”.Citește…