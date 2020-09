Stiri pe aceeasi tema

- Piata de bunuri de larg consum a inregistrat o crestere in valoare cu 12% in prima jumatate a anului in curs fata de primul semestru din 2019, iar pe fondul unor preturi majorate cu 5% gospodariile din Romania au cumparat volume mai mari cu 9% si au ales segmente inferioare de pret, potrivit unui studiu…

- Piața de bunuri de larg consum a crescut cu 12% in prima jumatate a anului fața de aceeași perioada din 2019, susținuta de scumpiri și de volume de vanzari mai mari cu 9,4%. Din datele prezentate de GfK și Eurostat, prețurile au crescut cu 5% in primul semestru. Volumele de vanzari au crescut dupa ce…

- ​Asigurarile auto se prabușesc, dar cele de sanatate explodeaza ● Ne îndreptam în viteza spre zidul crizei datoriilor? ● Schimbari majore pentru soferi. Politele RCA s-ar putea scumpi considerabil ● Prognoza pentru chirii ● Cum se vor majora alocațiile. Ordonanța de Urgența a Guvernului…

- ”Criza COVID-19 a fost un accelerator incredibil al tendințelor pe care le-am detectat deja. De exemplu, necesitatea unor servicii speciale, cu utilizarea eficienta a tehnologiei digitale- livrarile contactless si plata cu cardul la curier si au devenit posibile prin adaptarea dispozitivelor mobile…

- Piața imobiliara in pandemie. Prețurile au scazut moderat la nivel național, dar cererea, oferta și tranzacțiile și-au revenit dupa impactul inițial Chiar daca cel de-al doilea trimestru din 2020 a fost marcat de restricțiile impuse pentru gestionarea situației create de raspandirea COVID-19, analizele…

- 55 dintre respondenti ar pleca in afara la munca, in perioada urmatoare Doar 45 ar prefera sa ramane in Romania daca ar primi o oferta de munca in strainatateAproape jumatate dintre respondentii ZIUA de Constanta nu ar pleca in strainatate daca li s ar face o oferta de munca, in contextul epidemiologic…

- Caius Bulea, directorul general Betak Bistrița, a participat la dezbaterea gazduita de Ziarul Financiar, despre evoluția investițiilor in infrastructura, in Romania, dar și despre exportul de componente de siguranța rutiera. „Suntem singurii producatori din Romania care avem atestate aceste produse…

- Romanii au platit si in 2019 cele mai mici preturi din Uniunea Europeana pentru un cos de alimente si bauturi non-alcoolice, respectiv 66% din pretul mediu la nivelul UE, la polul opus fiind danezii care pentru acelasi cos de produse au platit 129% din pretul mediu la nivelul UE, arata datele publicate…