Studiu EY: Liderii de business privesc dincolo de criza si configureaza noi planuri de fuziuni si achizitii Liderii mediului de afaceri se concentreaza pe gestionarea efectelor imediate ale COVID-19 asupra lanturilor de aprovizionare, veniturilor si profitabilitatii. Totodata, ei isi regandesc alocarile de capital si planurile de fuziuni si achizitii (M&A) pentru perioada post-criza, se arata in cea de-a 22-a editie a studiului EY Global Capital Confidence Barometer (CCB22).



Aproape trei sferturi (73%) dintre respondentii studiului EY, derulat in randul a peste 2.900 de directori executivi din 45 de tari, preconizeaza ca pandemia de COVID-19 va avea un impact puternic asupra economiei globale… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca a trimis liderilor partidelor parlamentare o scrisoare in care le cere sa lucreze impreuna pentru ”realizarea unui ”plan pentru Romania”, fiind convins ca fiecare partid are experti in diferite domenii. ”Este nevoie urgent de masuri vitale pentru oameni…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat, in luna aprilie 2020, imprumuturi de la bancile comerciale de 3,5 miliarde de lei, din care 500 milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discount si 3 miliarde de lei prin sapte emisiuni de obligatiuni de stat, la care se…

- In momentul de fața pandemia provocata de noul coronavirus Covid-19 este cea mai grava criza de sanatate a epocii moderne si, chiar daca va fi tinuta sub control, va provoca o criza economica globala majora, despre care deja se crede ca va fi mai grava decat cea din 2008. Practic, recesiunea mondiala…

- Criza infectarii cu noul coronavirus nu a explodat inca in Romania, dar sute de cadre medicale au fost declarate deja pozitive sau se afla in izolare la domiciliu. Multe altele, care au intrat in contact cu persoane bolnave, au așteptat zile intregi sa fie testate. Din 762 de cazuri confirmate in Romania…

- Odata cu cresterea numarului de cazuri si a masurilor luate de autoritati pentru prevenirea raspandirii COVID-19, efectul asupra mediul de afaceri este tot mai puternic, majoritatea industriilor sunt afectate direct sau indirect. Scolile si afterschool-urile inchise, evenimentele anulate,…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu lanseaza un apel la guvernanți pentru folosirea mecanismele europene disponibile in acest moment pentru combaterea coronavirus și efectele sale asupra economiei:„Romania trebuie sa foloseasca toate mecanismele europene disponibile in acest moment pentru…

- Sociologul Dan Dungaciu a vorbit intr-o intervenție telefonica, duminica seara, la Realitatea PLUS despre criza de coronavirus și disputa intre state care ar urma sa inceapa din cauza COVID-19. Dan Dungaciu a spus ca va exista o confruntare informaționala intre SUA și China, dar nu și in Romania.”Razboaiele…

- Consiliul Național al Intreprinderilor Mici și Mijlocii cere o acțiune rapida a instituțiilor statului pentru a evita criza economica, dupa ce primele efecte ale raspandirii noului coronavirus incep sa se simta in anumite sectorae, in special pentru IMM-uri, anunța MEDIAFAX.Ca urmare a intensificarii…