- Dozele de ranfort ale vaccinului anti-COVID-19 si variantelor multivalente produse de Moderna sunt bine tolerate si sporesc nivelul de anticorpi impotriva tuturor variantelor de SARS-CoV-2, inclusiv cele noi, precum Beta, Gamma si Delta, relateaza miercuri EFE. Sunt principalele concluzii…

- Ultimele date ale INSP arata ca au fost confirmate 2.913 cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare (VOC), din care 1.157 sunt cu varianta Delta. Avand in vedere faptul ca in saptamana 35 a fost declarata transmitere comunitara susținuta la nivel național a variantei Delta, decesele…

- Coordonatorul luptei cu pandemia din Israel, Salman Zarka, a spus sambata, in cadrul unui interviu acordat radioului public Kan, ca țara trebuie sa inceapa pregatirile pentru a oferi populatiei si a patra doza de vaccin, din cauza noilor variante contagioase, potrivit Russia Today , citata de Mediafax…

- Vaccinul laboratorului Moderna este mai eficient impotriva variantei Delta fața de cel produs de Pfizer/BioNTech, potrivit unui nou studiu. Cercetatorii au descoperit ca eficiența serului Pfizer a scazut considerabil in ultima luna, dupa ce tulpina Delta s-a raspandit la scara globala, potrivit rapoartelor…

- Autoritațile din SUA vorbesc deja de o a doua doza in cazul vaccinului Johnson&Johnson, administrat in doza unica impotriva COVID-19. Cercetatorii companiei americane spun ca protecția oferita impotriva virusului crește de 9 ori in acest caz. Specialiștii companiei americane susțin ca doza suplimentara…

- Cercetatorii din China au raportat aceste descoperiri dupa ce au studiat probe sangvine prelevate de la adulti sanatosi cu varste cuprinse in intervalul 18-59 de ani, intr-un studiu publicat, duminica, dar care nu a fost inca examinat de alti oameni de stiinta.Astfel, dintre participantii care au primit…

- Folosirea combinata a vaccinurilor impotriva Covid-19 produse de Pfizer/BionTech si AstraZeneca/Oxford genereaza o reactie imunitara „puternica” impotriva virusului, potrivit unui studiu realizat de Universitatea Oxford, transmite CNBC. Cercetatorii care au desfasurat studiul Com-COV au descoperit ca…

