Stiri pe aceeasi tema

- Barbatii afectati de depresie sunt mai putin fertili, fapt ce scade sansele partenerelor lor de viata de a ramane insarcinate cu ajutorul tratamentelor impotriva infertilitatii, se arata intr-un studiu efectuat in Statele Unite si publicat joi in jurnalul Fertility and Sterility, citat de agentia Xinhua.…

- Departamentul pentru Conservare a Naturii din statul Carolina de Sud a speriat o gramada de oameni dupa ce a postat pe contul sau de Facebook o fotografie cu un peste gigant foarte ciudat, din cauza danturii sale asemanatoare cu cea a omului.

- Compania Uber Technologies va începe sa livreze mâncare cu drona în San Diego, California, ca parte a unor teste comerciale aprobate de guvernul federal, a spus Dara Khosrowshahi, CEO al companiei, potrivit Fortune. Compania Uber Technologies va începe…

- Rapperul american Kanye West a starnit noi controvesre dupa ce a descris sclavia drept o „alegere”, in timpul unui interviu acordat TMZ. „Auziti ca se spune ca sclavia a durat 400 de ani. 400 de ani? Suna ca o alegere”, a comentat rapperul. Un angajat al site-ului, Van Lathan, prezent in sala in care…

- Potrivit sursei citate, Eduard Hellvig a avut discutii la sediul CIA cu conducerea institutiei, dar si cu inalti responsabili din principalele domenii de activitate ale agentiei. Discutiile s-au concentrat pe cooperarea dintre cele doua servicii partenere privind prevenirea si combaterea riscurilor…

- Luni, Departamentul de Justitie din SUA a aprobat tranzactie prin care gigantul german Bayer va prelua compania americana din sectorul produselor agrochimice, Monsanto, intr-o tranzactie de 66 de miliarde de dolari, potrivit Business Insider. Cele doua companii au anuntat o potentiala tranzactie…

- Statele Unite au determinat ca Phenianul a folosit neurotoxina VX, un agent chimic folosit in razboi, pentru asasinarea lui fratelui vitreg al liderului suprem Kim Jong-Un, anuntand ca va impune noi sanctiuni ca reactie, a informat, marti, Departamentul american de Stat, relateaza Reuters.

- California reprezinta varful de lance al inovatiei din Statele Unite ale Americii, iar acest lucru a iesit din nou in evidenta dupa ce Departamentul pentru Vehiculele cu Motor (DMV) a aprobat o lege prin care toti marii jucatori din industria emergenta a masinilor autonome isi pot testa modelele chiar…