”Noua din zece organizatii (91%) au raportat cel putin un incident sau o bresa de securitate cibernetica anul trecut”, potrivit studiului Deloitte 2023 Global Future of Cyber, care arata ca mai mult de o treime (38%), intre sase si zece evenimente. Studiul mai arata ca frecventa incidentelor de acest gen variaza in functie de nivelul de maturitate cibernetica, organizatiile cu maturitate cibernetica mai scazuta confruntandu-se cu peste zece evenimente (21%) comparativ cu cele mature (13%). Preocuparile de natura cibernetica ale organizatiilor difera, de asemenea, in functie de nivelul acestora…