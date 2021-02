Studiu: cuplurile germane fac sex de calitate în pandemie Germanii au o viata sexuala mai buna datorita pandemiei de coronavirus, potrivit datelor adunate de cercetatori in cadrul a doua studii deocamdata nepublicate, relateaza vineri dpa. In total, 72% dintre barbatii aflati intr-o relatie de cuplu, care au participat la studiul realizat de Universitatea Merseburg, au declarat ca relatia lor nu s-a inrautatit din cauza pandemiei, in timp ce 16% au afirmat ca relatia lor s-a imbunatatit, relateaza Agerpres. Profesorul de sexologie si educatie sexuala Heinz-Juergen Voss, care a condus studiul, a afirmat ca doar 12% dintre barbatii aflati intr-o… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

