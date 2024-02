Stiri pe aceeasi tema

- Emoții din plin, dar și momente distractive pentru cuplurile din competiția fenomen a Antenei 1, Power Couple – La bine și la greu, aseara, la evenimentul de lansare a show-ului prezentat de Dani Oțil, care va avea premiera pe 5 februarie.Concurenții au avut ocazia sa vizioneze primele imagini din reality…

- In ciuda tradiției care spune ca Dragobetele e Ziua Indragostiților la romani, Valentine’s Day a devenit din ce in ce mai popular in ultimii ani. Cuplurile se pregatesc din timp, luand cadouri, facand rezervari la restaurant sau planificand excursii, iar cei care și-au gasit sufletul pereche, se logodesc.…

- Au mai ramas 5 zile pana la marea premiera Power Couple Romania – La bine și la greu! Show-ul care redefinește relația de cuplu aduce la Antena 1, din 5 februarie, o competiție electrizanta, in care adrenalina, emoțiile și tensiunea se impletesc cu umorul, pe parcursul a 18 probe spectaculoase.

- Eliza Natanticu a refuzat de doua ori cererea in casatorie, insa juratul de la „iUmor” nu s-a lasat pana cand actrița nu a acceptat. Cosmin Natanticu i-a oferit inelul soției sale chiar in timpul unei discuții in contradictoriu.„Power Couple Romania – La bine și la greu”, show-ul care redefinește relația…

- Nu de mult, Antena 1 anunța cel mai nou show al trustului. Este vorba despre „Power Couple”. In cele noua saptamani de filmare in Malta, cele noua cupluri de vedete au avut de infruntat 18 probe, unele dintre ele fiind interzise cardiacilor! Concurenții au dat dovada de curaj și inalțime, fiind urcați…