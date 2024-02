Stiri pe aceeasi tema

- Marea premiera Power Couple Romania – La bine și la greu a avut loc luni seara de la ora 20:30 pe Antena 1 și AntenaPlay. In cea de a doua ediție de astazi, telespectatorii au putut observa cum a decurs cea de a doua proba a competiției. Iata ce s-a intamplat cu sumele pe care fetele le-au investit…

- Marea premiera Power Couple Romania – La bine și la greu a avut loc luni seara de la ora 20:30 pe Antena 1 și AntenaPlay. Astazi, in cea de a doua ediție telespectatorii au putut observa cum a continuat proba Calendarului Vieții și pentru Cristi și Gabriela Iacob. Iata ce s-a intamplat cu suma pe care…

- Marea premiera Power Couple Romania – La bine și la greu a avut loc in aceasta seara de la ora 20:30 pe Antena 1 și AntenaPlay. In prima ediție, Eliza și Cosmin Natanticu au luat parte la proba Calendarului Vieții și au avut parte de o surpriza la care nu s-ar fi așteptat. Iata cum s-a descurcat frumoasa…

- Marea premiera Power Couple Romania – La bine și la greu a avut loc in aceasta seara de la ora 20:30 pe Antena 1 și AntenaPlay. In prima ediție Oana Matache a fost cea care a dat startul probelor fetelor. Iata cum s-a descurcat și ce intrebari i-a pus Radu Siffredi.

- Marea premiera Power Couple Romania – La bine și la greu a avut loc in aceasta seara de la ora 20:30 pe Antena 1 și AntenaPlay. In prima ediție barbații investesc o anumita suma de bani, in funcție de increderea pe care o au in abilitațile partenerului. Iata cine a investit cel mai mult, dar și cel…

- Marea premiera Power Couple Romania – La bine și la greu a avut loc in aceasta seara de la ora 20:30 pe Antena 1 și AntenaPlay. Concurenții au avut parte de prima provocare care le-a cam dat batai de cap. Iata de ce „surpriza” a avut parte cuplul mai puțin norocos in aceasta seara.

- Barbații de la Power Couple au experimentat durerile nașterii Power Couple va fi difuzat de Antena 1 și AntenaPLAY in fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30. Cuplurile au retrait la evenimentul de lansare emoțiile de la filmarile desfașurate in Malta. Alaturi de ei, numeroase vedete și influenceri…

- Au mai ramas 5 zile pana la marea premiera Power Couple Romania – La bine și la greu! Show-ul care redefinește relația de cuplu aduce la Antena 1, din 5 februarie, o competiție electrizanta, in care adrenalina, emoțiile și tensiunea se impletesc cu umorul, pe parcursul a 18 probe spectaculoase. 9 cupluri…