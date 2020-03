Studiu - Cum se ia coronavirus - Sfaturi esențiale de ultimă oră Oamenii de știința chinezi arata ca noul coronavirus poate rezista in aer timp de jumatate de ora, dar mai ales ca poate ajunge pana la persoanele aflate la 4,5 metri de sursa de infecție. Asta in condițiile in care autoritațile recomanda o distanța de siguranța de 1-2 metri.Studiul mai arata ca virusul poate rezista zile intregi pe suprafetele pe care cad stropi de respiratie ale persoanelor infectate, ceea ce sporeste riscul de contagiune. Timpul in care virusul rezista pe o suprafata depinde de factori precum temperatura sau tipul de suprafața.La o temperatura de aproximativ 37 de grade Celsius,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

