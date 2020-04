Studiu: Cum s-a modificat perceptia asupra calatoriilor dupa cateva saptamani de izolare In comparatie cu un sondaj similar efectuat luna trecuta, rezultatele din aprilie arata o continuare a dorintei de calatorit, dar o crestere a precautiilor legate de vacantele din 2020.



Efectele fara precedent ale pandemiei COVID-19 asupra turismului continua sa fie resimtite din plin in Europa si in restul lumii, oamenii continuand sa isi modifice planurile de calatorie.



Dar chiar daca restrictiile sunt adaugate sau intarite, multi calatori inca sunt optimisti si abia asteapta sa porneasca din nou la drum in cursul acestui an, potrivit unui nou sondaj realizat de LuggageHero,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

