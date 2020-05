Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au identificat o noua tulpina a coronavirusului care a devenit dominanta acum in lume si care pare mult mai contagioasa decat versiunile care s-au raspandit la inceputul pandemiei de Covid-19, potrivit unui studiu condus de Laboratorul National Los Alamos, relateaza Los Angeles Times, potrivit…

- O intrebare pe care și-o pun tot mai mulți, cu tot mai puține raspunsuri Este ceea ce am banuit din prima zi a epidemiei pe principiul „cine profita”. Logica doctorului taiwanez nu poate fi combatuta. Nu poate fi o inchipuire a lui sau o stire falsa. „Logica fara cusur a expertului taiwanez spune clar…

- Trei tulpini diferite ale coronavirusului care provoaca infecția cu Covid-19 s-au raspandit in lume, spune un genetician, citat de Digi24.ro . Tulpina originala din Wuhan este cea care a imbolnavit 500.000 oameni in Statele Unite. In schimb, in Europa s-au raspandit mai mult celelalte doua tulpini.

- Raspandirea noului coronavirus a pus in alerta oficialii din domeniul Sanatatii din Statele Unite si Europa, care incearca sa gaseasca o solutie. Acestia pot invata din masurile luate de China pentru a face fata epidemiei: carantina in masa, testarea eficienta si distantarea sociala, potrivit Mediafax.In…