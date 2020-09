Stiri pe aceeasi tema

- Unii supraviețuitori ai Covid-19 s-au confruntat in timpul bolii și cu probleme de auz, iar acestea au continuat chiar și dupa ce s-au vindecat și au fost externați, a dezvaluit un studiu citat de CNN .

- O echipa de cercetatori din Statele Unite a anuntat vineri descoperirea unei enzime care ajuta coronavirusul sa patrunda in celulele corpului uman, permitand dezvoltarea infectiei, relateaza UPI, citata de Agerpres.

- Specialiștii de la Universitatea Oxford au depistat urme ale SARS-Cov-2 datand din luna martie 2019, in Barcelona, in Spania. Profesorul Tom Jefferson susține ca inca nu se poate determina daca virusul era activ, de aceea nu se poate spune cu precizie care a fost sursa infectarii.Citește și: VERDICT…

- Copiii cu varste de peste zece ani pot transmite coronavirusul la fel de mult ca adultii, arata un studiu efectuat de cercetatori din Coreea de Sud, informeaza cotidianul The New York Times.In dezbaterile intense privind redeschiderea scolilor, o intrebare-cheie a fost daca si cat de mult…

- Oamenii de știința din China au descoperit inca din 2013 urmele unui virus asemanator cu cel care provoaca Covid-19. Acestea sunt concluziile unei anchete realizate de The Times. Totul ar fi pornit de la o mina din sud-vestul Chinei, infestata cu lilieci și șobolani. Șase mineri de aici s-au imbolnavit…

- Oamenii de stiinta au descoperit in China o tulpina a virusului gripei porcine care prezinta toate caracteristicile necesare pentru a provoca o viitoare pandemie, potrivit unui studiu publicat luni in revista stiintifica americana Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), informeaza AFP.…

- PANDEMIE CORONAVIRUS. Pe lista oficiala, care cuprindea opt poziții, au fost adaugate nasul curgator ori congestionat, greața și diareea. Specialiștii spun ca acestea apar intre doua și chiar 14 zile de la infectarea cu SARS- COV-2. Mutatiile noului coronavirus, cercetate la Timisoara.…

- Pandemia de COVID-19 a facut cel putin 430.289 de morti in intreaga lume de la aparitia sa in decembrie in China, potrivit unui bilant intocmit de AFP pe baza datelor oficiale. Peste 7.794.930 de cazuri de infectie au fost diagnosticate oficial in 196 de tari si teritorii de la inceputul pandemiei,…