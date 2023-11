Stiri pe aceeasi tema

- Increderea managerilor romani in economie a scazut, in al doilea semestru din acest an, pana la 48.1, nivel mediu apropiat de cel inregistrat la inceputul anului trecut (47,8), potrivit celor mai recente rezultate ale studiului CONFIDEX S2 2023, publicate de Impetum Group. Scaderea nivelului de incredere…

- Incepand de astazi, intra in vigoare noile masuri de austeritate care ar trebui sa aduca mai mulți bani la bugetul de stat. Se elimina o parte dintre facilitațile fiscale pentru o parte din angajați și se introduc taxe noi. In plus, se vor aplica reguli noi la plata in numerar (cash). O parte din schimbarile…

- Guvernul a adoptat masurile fiscale, iar apoi acestea au fost trecute prin Parlament, astfel ca o serie de prevederi care vor saraci populația vor intra in vigoare de la 1 octombrie, resprectiv din 2024. Cert este ca veniturile im IT, in agricultura, in sectorul alimentar vor scadea, iar bugetarii cu…

- Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de lege privind noile masuri fiscal-bugetare, pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea in Parlament. Acesta prevede impozit de 1% pe cifra de afaceri a IMM-urilor pana la venituri de pana la 60.000 euro pe an și de 3% daca veniturile depașesc aceasta…

- „Pachetul de masuri fiscale nu e singura masura pe care o decide guvernul și totul se lasa pe umerii contribuabililor. Avem și masurile care privesc reducerile de cheltuieli deci și statul face un efort din acest punct de vedere și mai avem masurile de combatere a evaziunii fiscale", a spus ministrul.„Cei…

- „Pachetul de masuri fiscale nu e singura masura pe care o decide guvernul și totul se lasa pe umerii contribuabililor. Avem și masurile care privesc reducerile de cheltuieli deci și statul face un efort din acest punct de vedere și mai avem masurile de combatere a evaziunii fiscale", a spus ministrul.„Cei…

- Analiza NextUp Solutions Masurile fiscale anunțate pot duce la o creștere a veniturilor din piața neagra Increderea in economia Romaniei nu mai este la cotele ridicate din trecut Statutul pe care il are Romania, de cea mai atractiva destinație din regiune pentru investiții, risca sa se schimbe Modificarile…