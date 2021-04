Studiu: Companiile din industria serviciilor de business vor rămâne în modul de lucru hibrid birou-acasă și după pandemie Asociația Business Service Leaders in Romania (ABSL) a realizat in perioada februarie – martie un studiu avand ca tema noile modalitați de lucru abordate de companiile din industrie pentru 2021. Conform acestui studiu, peste 90% dintre companiile participante lucreaza acum in sistem telemunca (de la domiciliu sau din ale locuri). In acest moment, 38% dintre companii au afirmat ca la birou merge personalul tehnic de suport, in timp ce restul angajaților ajung doar in contexte speciale legate de meetinguri. Aproximativ 95% dintre companiile chestionate vor aborda post pandemie un sistem de munca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

