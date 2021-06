Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui studiu publicat joi de revista Lancet Healthy Longevity, imbolnavirea cu COVID-19 reduce substantial riscul unei noi infectari timp de cel putin zece luni. Pentru a ajunge la aceasta concluzie, cercetatori de la University College London (UCL) au analizat modalitatile de contagiere in…

- Infecțiile cu Covid-19 la adulții de toate varstele au scazut cu 80% la cinci saptamani dupa prima doza a vaccinului Pfizer, Moderna sau AstraZeneca, arata datele unui studiu realizat in Italia, citat de Reuters.

- Anticorpii neutralizanti impotriva SARS-CoV-2 persista in organismul pacientilor care au trecut prin boala cel putin 8 luni de la infectie in majoritatea cazurilor, asigura un studiu realizat de spitalul milanez San Raffaele si de Institutul Superior de Sanatate (ISS) italian,

- 60% dintre pacientii care au fost anterior internati la spital din cauza COVID-19 „sunt in continuare afectati de cel putin un simptom, la sase luni de la infectare”, cel mai adesea acestia manifesta oboseala, dureri sau greutati in respiratie, potrivit unui studiu francez publicat, luni, in revista…

- Companiile de succes din industria bunurilor de larg consum isi schimba locatiile fizice, exploreaza noi modele de afaceri si adopta rapid tehnologii digitale si de analiza pentru a identifica noi surse de crestere, iar 95% dintre consumatori au facut cel putin o modificare permanenta in stilul lor…

- Pacientii cu cancer dispun de o protectie mai mica dupa prima doza de vaccin anti-COVID19 Pfizer/BioNTech decat cei care nu au cancer, potrivit unui studiu realizat de cercetatori britanici, relateaza joi dpa.