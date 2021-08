Studiu: Câți dintre români cred în Dumnezeu 61% dintre romanii care cred in Dumnezeu spun ca motivul pentru care respecta obiceiurile creștinești este faptul ca așa au fost invațați in familie. Aceasta potrivit unui studiu studiul național realizat de Reveal Marketing Research. Al doilea motiv invocat de 58% dintre ei este iubirea de Dumnezeu și apoi de faptul ca „Dumnezeu vine in ajutorul celor care respecta obiceiurile”. 35% o fac din frica de Dumnezeu și doar 2% de teama judecații de apoi, mai arata studiul. Cei mai mulți dintre credincioși, 42%, spun ca sunt și practicanți ai religiei, 24% non-practicanți și 34% spirituali. Doi din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

