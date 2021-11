STUDIU| Cât bacşiş lasă românii la restaurant: Clasamentul celor generoși și al celor „strânși la pungă” STUDIU| Cat bacsis lasa romanii la restaurant: Clasamentul celor generoși și al celor „stranși la punga” STUDIU| Cat bacsis lasa romanii la restaurant: Clasamentul celor generoși și al celor „stranși la punga” Cifrele unui studiu arata ca majoritatea romanilor (55%) sunt clienti generoși, lasand bacșiș 10% din valoarea consumației iar 84% lasa frecvent un bacșiș, indiferent de varsta sau venit. 30% dintre participanții la studiul realizat de echipa Bookingham in colaborare cu specialiștii de la SRD-media au afirmat ca lasa 5% sau mai puțin din valoarea notei finale, 9% rasplatesc serviciile HoReCa… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

- Bacșișul reprezinta unul dintre cele mai controversate subiecte, mai ales in ultima vreme, in Romania. Ultimul studiu facut de Bookingham și SRD Media arata cați dintre romani sunt generoși atunci cand merg la restaurant. Cifrele, potrivit sudiului menționat, arata ca 55% dintre romani sunt generoși…

- Datele obținute de Bookingham și SRD Media arata ca cei mai generoși sunt dobrogenii, în timp ce ardelenii și banațenii sunt cei mai cumpatați. Conform sursei menționate mai sus, harta bacșișului se prezinta astfel în România: Dobrogea – 70% locuitori…

