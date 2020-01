Stiri pe aceeasi tema

- Preturile autovehiculelor comerciale second-hand, ce sunt utilizate in domenii ca transport, agricultura si constructii, au scazut in medie cu 1,8%, in perioada mai - octombrie 2019, fata de perioada precedenta, releva o analiza de piata, publicata vineri. Cercetarea efectuata de platforma globala online…

- Romanii au cautat cel mai des pe Google, in acest an, informatii despre serialul "Game of Thrones", despre Facebook, Simona Halep sau Liviu Dragnea, potrivit unui studiu realizat de o agentie de profil. Alte cautari frecvente au vizat modul de calcul al somajului sau cazul de la Caracal.…

- Romanii au cumparat produse foarte diverse de Black Friday, inclusiv cazane de tuica profesionale, produse de fashion si beauty, bijuterii cu diamante, pachete turistice, haine de blana naturala sau automatizari pentru porti batante, iar cea mai mare comanda, in valoare de aproape 30.000 de lei,…

- Lodovic Orbana precizat, intr-o intalnire cu presa, ca decizia trebuie luata cel tarziu pana la finale lunii noiembrie - inceputul lunii decembrie, astfel incat mediul de afaceri sa stie din timp. Seful Executivului a anuntat ca procentul cu care va fi marit salariul minim va fi anuntat dupa…

- Campionatul Romaniei are cel mai ridicat procent in ce priveste jucatorii transferati in timpul anului 2019, arata un studiu al CIES Football Observatory care ia in calcul 31 de ligi europene. 58,2% dintre jucatorii legitimati la cluburi din Liga I s-au transferat in anul 2019. Campionatul Romaniei…

- Platile in numerar continua sa fie considerate cele mai sigure de catre romani, in conditiile in care mai mult de jumatate dintre acestia prefera sa plateasca prin aceasta metoda facturile de utilitati, potrivit unui studiu referitor la comportamentul romanilor raportat la plata facturilor.…

- Bacteria care cauzeaza tuse convulsiva poate ramane ascunsa in nasul sau gatul persoanelor sanatoase si se poate raspandi ''in tacere'', conform unui studiu efectuat o echipa de cercetatori britanici, citat miercuri de Press Association. Capacitatea bacteriei de a sta ascunsa face ca…

- Femeile cu un nivel ridicat de testosteron sunt capabile sa alerge o perioada semnificativ mai mare si au mai multa masa musculara, conform unui studiu citat miercuri de Press Association. Noua cercetare vine in contextul in care Asociatia Internationala a Federatiilor de Atletism (IAAF)…