Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii din cadrul initiativei Australian Antarctic Program au raportat primul val de caldura la statia de cercetare Casey din Antarctica de Est in timpul verii australe 2019-2020, perioada in care temperaturi maxime record au fost consemnate de asemenea in Peninsula Antarctica. In perioada 23-26…

- Romanii nu arata deloc foarte mult optimism in privinta evolutiei epidemiei Covid-19, astfel ca patru din zece romani cred ca numarul de imbolnaviri va creste exponential si se tem ca este posibil sa contracteze virusul in perioada urmatoare, arata un studiu realizat online, in perioada 19-25 martie,…

- Ministrul Finantelor a explicat ca ordonanta privind amanarea platii ratelor pentru o perioada de pana la noua luni "este unica in Europa pentru ca se refera la toti debitorii - persoane fizice si persoane juridice - pentru toate tipurile de credit" "Lumea este ingrijorata ca mai sunt doua-trei…

- Masura Starii de Urgența și apoi cele trei Ordonanțe mIlitare care s-au succedat au adus cu ele restricții de mișcare a persoanelor. Medicii ne recomanda ca in aceasta perioada sa limitam ieșirile și atunci cand o facem sa respectam regula Distanțarii sociale. In asemenea situații apare singuratatea…

- Tibi Useriu, alaturi de organizatia din care face parte, a donat echipamente de protecție spitalelor din Suceava. El ii sfatuiește pe oameni sa stea in case. „E o cursa, un maraton. Putem fi cu toții eroi”, spune Ușeriu, care a terminat anul acesta pe locul 2 ultramaratonul Yukon Arctic Ultra.Tibi…

- Federația Coaliția pentru Educație saluta eforturile directorilor, cadrelor didactice și parinților care fac posibila continuarea procesului de invațare in aceasta perioada. “Dorim sa mulțumim și sa felicitam fiecare dascal din Romania care in aceasta perioada de grea incercare și-a ințeles cu adevarat…

- Premierul interimar, Ludovic Orban, a transmis joi, in cadrul sedintei de guvern, ca a agreat cu presedintele Consiliului Concurentei varianta plafonarii pe o perioada de 3 pana la 6 luni a pretului la toate materialele si echipamentele medicale de protectie contra coronavirusului COVID-19 care se…

- Perioada de incubatie a noii tulpini de coronavirus aparuta in orasul Wuhan, din centrul Chinei, este, in medie, de ordinul a 5,2 zile, dar poate varia foarte mult de la pacient la pacient, sustin cercetatorii chinezi intr-unul dintre cele mai ample studii publicate pana la aceasta data despre noua…