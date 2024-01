#ConstantaEsteBine: Valul 2 de energie – partea intai – ziua 2. 27 ianuarie 2024.A inceput perioada de luna in scadere si de eliminari Valul 2 de energie ndash; partea intai ndash; ziua 227 ianuarie 2024 A inceput perioada de luna in scadere si de eliminari. Este minunat sa ne apucam de un pic de postire, de micsorarea cantitatii de mancare, sa consumam 1 2 mese pe zi, in loc de 3 mese pe zi, sau macar sa dam la o parte gustarile. Putem sa alegem si postul intermitent, daca l am mai testat si ne a mai fost de folos in alte imprejurari. Daca nu stiti despre ce vorbesc cand spun "post intermitent", va invit alaturi de m ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

