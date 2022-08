Stiri pe aceeasi tema

O schimbare, chiar si moderata, a temperaturilor si a precipitatiilor ar putea dauna padurilor din emisfera nordica, biodiversitatii bogate pe care o adapostesc si capacitatii lor de a stoca carbon, conform unui studiu publicat in Nature, informeaza joi AFP.

Un nou vaccin anti-COVID-19 considerat eficient impotriva subvariantei Omicron va fi disponibil pentru populatia din Japonia inca de la jumatatea lunii octombrie, a anuntat luni guvernul nipon, relateaza Xinhua.

Statele Unite au trimis avioane de vanatoare si de realimentare in aer din Japonia spre Taiwan, in contextul apropierii de insula a aeronavei care o transporta pe Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, transmite Mediafax.

Proiectul de lege a invatamantului preuniversitar prevede, pentru "incurajarea excelentei", ca se pot promova la gimnaziu si liceu doi ani de studiu intr-unul singur, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu.

Slujba de inmormantare a fostului prim-ministru Shinzo Abe este in curs de desfașurare, la patru zile de la asasinarea politicianului, vinerea trecuta.

Partidul de guvernamant si aliatii sai au castigat o "super-majoritate" la alegerile senatoriale organizate duminica in Japonia, la doar cateva zile dupa asasinarea fostului premier Shinzo Abe, conform informatiilor aparute luni in presa locala, transmite AFP preluat de agerpres.

Sase din zece romani (58%) au in plan reducerea consumului de apa, prin alegerea dusurilor in locul bailor prelungite in cada, arata rezultatele unui studiu de specialitate, publicat marti.

Fondatoarea Armatei rosii nipone, grup care a semanat teroare in anii 1970-1980 in numele cauzei palestiniene, a fost eliberata sambata din inchisoare in Japonia, dupa ispasirea unei pedepse de 20 de ani, relateaza AFP si Kyodo.