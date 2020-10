Stiri pe aceeasi tema

- STUDIU. Anticorpii COVID-19 nu rezista prea mult! Imunitatea de grup, imposibila Un studiu britanic arata ca numarul persoanelor care au anticorpi Covid-19 a scazut semnificativ in cursul verii, ceea ce sugereaza ca vindecarea de coronavirus s-ar putea sa nu ofere imunitate pe termen lung. Studiul a…

- Un studiu britanic arata ca numarul persoanelor care au anticorpi Covid-19 a scazut semnificativ in cursul verii, ceea ce sugereaza ca vindecarea de coronavirus s-ar putea sa nu ofere imunitate pe termen lung, conform publicatiei The Wall Street Journal. Studiul a fost efectuat de Colegiul Imperial…

- Un studiu britanic realizat de Imperial College of London si Ipsos Mori a aratat marti ca persoanele asimptomatice sunt mai predispuse sa-si piarda mai rapid anticorpii decat cele care au prezentat simptome dupa infectarea cu noul coronavirus, relateaza AFP, preluata de Agerpres. In perioada 20 iunie…

- Cele doua organisme au urmarit in perioada 20 iunie-28 septembrie 350.000 de persoane alese la intamplare, in Anglia, care s-au autotestat cu regularitate acasa, pentru a vedea daca au anticorpi covid-19. "In cursul acestei perioade, proportia persoanelor testate pozitiv cu anticorpi de covid-19…

- Anticorpii pacientilor diagnosticati cu COVID-19 se mentin in organism timp de cel putin patru luni dupa infectare si ar oferi imunitate impotriva coronavirusului in aceasta perioada, potrivit unui studiu publicat marti de Institutul National pentru Sanatate si Asistenta Sociala (THL) din Finlanda,…

- Circa 6% dintre rezidentii unui oras german care a fost un focar timpuriu de coronavirus au anticorpi pentru COVID-19, in timp ce 40% dintre cei care anterior au fost testati pozitiv acum nu mai au deloc anticorpi, a anuntat marti Institutul german pentru boli infectioase Robert Koch, potrivit Reuters.In…