Studiu: Anticoncepționalele duc la o micșorare a creierului Femeile care iau pastile anticoncepționale ar putea avea o parte a creierului - hipotalamusul, ceva mai mic decat cele care nu folosesc aceasta metoda contraceptiva, arata un studiu realizat de o echipa de cercetatori americani. Potrivit datelor prezentate de autorii studiului,hipotalamusul, zona a creierului care este responsabila ca reglarile hormonaledin organism, este cu circa 6% mai mic in cazul femeilor care iau in modregulat anticoncepționale. Rezultatele nu inseamna, insa, ca un hipotalamus mai mic la aceste femei are repercusiuni negative, spune Michael Lipton, radiolog la Colegiul de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui studiu desfasurat la Colegiul de medicina Albert Einstein din New York, o regiune a creierului denumita hipotalamus este mai mica la femeile care iau in mod regulat pastile anticonceptionale, prin comparatie cu cele care nu folosesc aceasta metoda contraceptiva,

- Conform unui studiu desfasurat la Colegiul de medicina Albert Einstein din New York, o regiune a creierului denumita hipotalamus este mai mica la femeile care iau in mod regulat pastile anticonceptionale, prin comparatie cu cele care nu folosesc aceasta metoda contraceptiva, informeaza miercuri Live…

- Locuitorii sectorului 1 care doresc sa-si evalueze starea de sanatate vor beneficia gratuit de teste de glicemie si de masurarea tensiunii arteriale, joi si vineri, cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, informeaza autoritatea locala, scrie Agerpres. Campania, organizata de Primaria sectorului…

- Cercetari recente sugereaza ca o dieta bogata in sare poate conduce la dementa. Excesul de sare are efecte negative asupra nivelului proteinei tau, care este responsabila de aparitia bolii Alzheimer. Dr. Giuseppe Faracod, de la Institutul Feil Family Brain and Mind Research din New York, explica, intr-un…

- Pentru realizarea studiului au fost selectati 223 de tineri cu varsta cuprinsa intre 20 si 29 de ani, scrie antena3.ro. Potrivit rezultatelor studiului, publicate in Esquire, scopul cercetatorilor a fost acela de a arata daca atracția fizica are legatura cu sentimentul de fericirire. Citeste…

- Ceaiul a fost subiectul multor cercetari care au scos la iveala nenumarate beneficii ale acestei bauturi: ajuta la diferite boli, precum cancer, diabet, afectiuni cardiovasculare, dar are si calitati microbiene. Iar acum oamenii de stiinta au descoperit un nou beneficiu al ceaiurilor. Conform…