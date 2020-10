O specie de furnici s-a dovedit capabila sa utilizeze nisipul pentru a construi pasarele in vederea exploatarii unei surse de apa cu zahar fara sa se inece, conform rezultatului unui studiu citat joi de AFP, anunța AGERPRES.

In cadrul experimentului, prezentat joi de British Ecological Society, furnicile au fost expuse la o sursa de apa indulcita, de care sunt atrase, in cupe mici. Ulterior, aceasta a fost inlocuita cu un lichid tensioactiv, fiind astfel augmentat riscul ca aceste insecte sa se inece odata ce se aventurau in apa.

Daca au avut la dispozitie o sursa de nisip in apropiere,…