- O majoritate covarsitoare a tinerelor femei din Europa evita sa mearga in anumite locuri sau cartiere de teama ca ar putea fi agresate sau hartuite, indica un raport european publicat vineri, transmit AFP si dpa, potrivit agerpres.ro.

- Cei care iși fac singuri curațenie pe acasa și nu au pe cineva care se ocupa de treaba asta, vor empatiza cu siguranța cu informația asta: 4 din 10 romani care folosesc internetul au dispozitive inteligente pentru casa, iar 8 din 10 spun ca și-ar dori sa fie ajutați la curațenie de un robot umanoid....…

- Cantareața in varsta de 30 de ani, Iggy Azalea, ne arata poze de-a dreptul adorabile cu baiețelul ei, Onyx. Rapperița a rasfoit albumele cu fiul ei nou-nascut, dar nu a facut publica data nașterii acestuia. Probabil, pozele postate acum pe instagram sunt printre primele lui poze ca nou-nascut. View…

- Un studiu australian, publicat in revista Science Immunology, arata ca persoanele infectate cu Covid-19 au o memorie imuna care ii protejeaza timp de cel putin 8 luni de o noua infectie. Noile cercetari si rezultatele care deriva din acestea sunt importante, deoarece intaresc probabilitatea ca vaccinurile…

- Romania se afla pe ultimele locuri in clasamentul Uniunii Europene in ceea ce priveste digitalizarea administratiei publice. Majoritatea tarilor avansate in digitalizare au inceput procesul in urma cu peste 15 ani, cumuland investitiile treptate in tehnologii cu educarea populatiei si a institutiilor…