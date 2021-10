Studiu: 44% dintre manageri estimează că perioada de recuperare a impactului pandemiei în economie va fi de 12-24 de luni Efectele pandemiei asupra economiei vor fi resimțite mai mult timp decat se spera inițial. Aproape jumatate dintre șefii de companii estimeaza ca perioada de recuperare a pierderilor provocate de pandemie se va intinde pana la doi ani. Compania de consultanța Valoria a realizat un blitz survey care sondeaza perspectiva managerilor și directorilor executivi cu privire la situația generata de pandemia COVID-19 in Romania. Potrivit raspunsurilor la chestionarul aplicat in luna septembrie 2021, in plina derulare a valului patru al pandemiei, 78% dintre companii apreciaza ca situația generata de pandemie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

