Studii: Un virus la originea misterioaselor hepatite detectate la copii! Doua studii recente susțin ca misterioasa hepatita detectata in 35 de țari la copii nu are legatura cu coronavirusul, dar ar fi provocata de un virus comun numit AAV2, transmit AFP și Le Point. Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), cu puțin peste 1.000 de cazuri de hepatita de cauza necunoscuta au fost recenzate in 35 de țari și 22 de decese. Majoritatea copiilor afectați au sub șase ani și 5% dintre ei au avut nevoie de grefa de ficat. Doua studii publicate saptamana aceasta aduc lamuriri asupra acestui mister, chiar daca ele mai au nevoie de confirmari. Cele doua studii au ajuns… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

