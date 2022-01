Tehnologia ARN mesager folosita in unele vaccinuri administrate contra Covid-19 ar putea folosita și impotriva gripei, HIV etc., in acest sens fiind in lucru mai multe studii clinice, anunța ScienceNews. Promisiunea tehnologiei ARNm ne duce acum cu mult peste orizontul acestei pandemii. „Suntem chiar la inceputul unei perioade cu adevarat interesante”, spune Anna Blakney, un bioinginer care studiaza tehnologia ARN la Universitatea British Columbia din Vancouver. Gripa Se știe ca sunt sezoane gripale cand vaccinurile sunt eficiente intre 40% și 60% in prevenirea bolii. In prezent, sunt indicii…